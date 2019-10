Fußball-Regionalliga : Mehr Mut verhilft Borussias U23 zum Sieg

Aaron Herzog ordnete das Borussia-Spiel gegen RWE. Foto: FuPa

Mönchengladbach Im Regionalliga-Topspiel gegen RWE verwandelte Borussias U23 ein 0:1 in einen 3:1-Erfolg.

Von Sascha Köppen

In den ersten Minuten des Regionalligaspiels gegen Rot-Weiss Essen am Tag der Einheit war Borussias U23 nahezu chancenlos. „Da habe ich kurz gedacht, dass wir heute einige Dinger kassieren können, wenn das so weiter geht“, räumte Trainer Arie van Lent nach der Partie ein. Ein Distanzschuss von Aaron Herzog nach gut 25 Minuten war dann so etwas wie die Initialzündung. „Von da an sind wir besser ins Spiel gekommen, Essen hat etwas weniger gemacht. Ob der Elfmeter dann berechtigt war, lässt sich schwer sagen. Vielleicht musste man ihn nicht unbedingt geben“, befand van Lent.

Schiedsrichter Mitja Stegemann gab ihn, und der gefoulte Babis Makridis verwandelte ihn kurz vor der Pause sicher flach rechts zum 1:1. Klar war zur Pause, dass dies dem VfL nun Möglichkeiten geben würde, das Spiel zu kippen. „Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass sie mehr Mut haben sollen“, verriet der Coach, der zudem auf ein 4-3-3-System umstellte. Justin Steinkötter kam so ins Spiel. Und der war es, der mit gleich zwei Treffern in rund 200 Sekunden das Spiel entschied. Der 20 Jahre alte Stürmer bleibt brutal effektiv, wenn er von der Bank kommt. Neun seiner zwölf Treffer in der Regionalliga in knapp anderthalb Jahren schoss er, wenn er nicht in der Startelf stand.

Die Partie in eine andere Richtung gelenkt haben aber vorrangig zwei Mittelfeldspieler. Aaron Herzog ordnete das Spiel in leicht veränderter Position und gab Takt und Tempowechsel vor, während Marco Cirillo mit teils hervorragenden Pässen auffiel, wie beim 2:1 über rund 40 Meter exakt in Steinkötters Lauf. „Ich denke schon, dass ich mich hier noch entwickelt habe. Hier lernt man als junger Spieler durch die Qualität im Kader einfach mehr, als das in Wuppertal der Fall war“, erklärte er hinterher. Im nächsten Heimspiel am 19. Oktober wird er auf seinen ehemaligen Klub Wuppertaler SV treffen.