Ohne Doppeltorschütze Fukuda Borussias U23 nach Spielabsage vor wichtigem Kellerduell mit Rot Weiss Ahlen

Statt sich mit Oberhausen zu messen, stand für die U23 am Mittwoch ein spontanes Trainingsspiel gegen die Profis an, Polanskis Team siegte mit 3:0 in einer Partie, in der es für Cheftrainer Gerardo Seoane vor allem darum ging, in der Länderspielpause einmal Elf-gegen-Elf zu spielen. Die Realität für die U23 ist jedoch nicht die Tatsache, ein zweimal 20-minütiges Trainingsspiel gegen die Profis gewonnen zu haben, sondern am vergangenen Wochenende bei Fortuna Köln eine 3:4-Niederlage kassiert zu haben – nach einer 3:0-Führung.