Elfte Saisonniederlage Borussias U23 steckt nach 0:4-Pleite gegen Aachen tief im Abstiegskampf

Mit dem 0:3 in der 63. Minute war die Partie dann entschieden, Heinz erhöhte wenig später noch auf den 0:4-Endstand. „Wir müssen uns bei den Gegentoren viel mehr wehren und daraus lernen. Am Ende ist es eine Mischung aus Qualität, dem unbedingten Willen, sich in der Offensive durchsetzen zu wollen, und in der Verteidigung immer zwischen Ball und eigenem Tor zu sein. Da mussten wir leider echt Lehrgeld bezahlen“, sagte Trainer Eugen Polanski nach dem Spiel.