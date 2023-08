Warten auf den ersten Sieg Gladbachs U23 bekommt es gegen Schalke mit besonderem Sturm-Duo zu tun

Selbstbewusstsein haben die Königsblauen unter der Woche beim 4:2-Sieg gegen die zweite Reihe der eigenen Profis getankt. Dreifacher Torschütze für die U23 in diesem Spiel: Keke Topp, der als 19-jähriges Eigengewächs neben dem erfahrenen Pierre-Michel Lasogga stürmt. „Die beiden passen offenbar gut zusammen. Lasogga weiß grundsätzlich, wie der Fußball funktioniert, er bringt noch mal eine andere Komponente rein“, sagt Polanski, der unabhängig vom Gegner weiß, was es für den ersten Saisonsieg nun braucht: „Das, was wir gut machen, müssen wir nun mit Endprodukten finalisieren. Wir müssen die letzten Pässe an den Mann bringen, um mehr in die Box zu gelangen und zu Torabschlüssen zu kommen.“