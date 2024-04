„Zeigen deutlich bessere Leistungen“ Borussias U23-Trainer Polanski hebt vor Nachbarschaftsduell die kleinen Fortschritte hervor

Die Tabellensituation sollen seine Spieler nach Möglichkeit ausblenden. „Denn wir wollen unser eigenes Spiel unabhängig davon durchziehen. Das gewährleistet die größtmögliche Erfolgswahrscheinlichkeit“, sagt Polanski. Zurückgreifen kann der Trainer wieder auf Jacob Italiano, der nach der Teilnahme an der U23-Asienmeisterschaft mit Australien wieder zurück in Gladbach ist. Italiano kam in zwei der drei Gruppenspiele zum Einsatz. „Er ist deshalb nicht überbelastet und wird am Sonntag einsatzfähig sein“, sagt Polanski. Wer ihm möglicherweise aus der Profimannschaft zur Verfügung steht, entscheidet sich kurzfristig.