Borussia Mönchengladbach: U23 ist Fünfter der Regionalliga

Mönchengladbach Ohne die Profi-Leihgaben gibt es einen 2:1-Sieg bei Aufsteiger SV Straelen. Mike Feigenspan schießt das 1:0 kurz vor der Pause, Babis Makridis den Siegtreffer unmittelbar vor dem Ende der Partie.

In einer recht ausgeglichenen Partie stand bei Borussia der noch 16-jährige Jan Jakob Olschowsky in Abwesenheit von Moritz Nicolas (U21-Nationalteam) und Franz Langhoff (verletzt) aus der A-Jugend im Tor – und feierte ein gelungenes Debüt. In der ersten Hälfte waren beide Teams weitgehend bemüht, zunächst keine Fehler zu machen. In der 44. Minute gingen die Borussen nach einem Eckball in Führung, der am kurzen Pfosten verlängert wurde und am zweiten dann Mike Feigenspan fand, der den Ball mit dem Fuß über die Linie drückte.