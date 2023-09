Viele Chancen, ein Traumtor, keine Punkte Borussias U23 nach der fünften Niederlage auf Platz 18 abgerutscht

Trotzdem strahlte Polanski nach der herben Enttäuschung Optimismus aus. Der Ansatz war durchaus berechtigt, hatte sich Borussia doch ein erhebliches Chancenplus erarbeitet. „Es ist schade, dass wir nach so einer Leistung mit null Punkten dastehen. Wenn wir weiter so auftreten wie heute und den Fokus noch etwas mehr auf die Defensive legen, werden wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in den nächsten Spielen Punkte zu holen“, sagte Polanski.