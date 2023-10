Turbulente Schlussphase Gladbachs U23 gewinnt Sechs-Tore-Spiel gegen Velbert

Die U23 von Borussia Mönchengladbach hat am Samstag in der Regionalliga West den dritten Sieg in Folge gefeiert. Beim 4:2 gegen den Aufsteiger SSVg Velbert musste die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski zunächst einen Rückschlag hinnehmen, konnte die Partie in der zweiten Halbzeit aber drehen. Mit Ausnahme von Jan Olschowsky, der am Freitag noch beim 2:2 der Profis gegen Mainz auf der Bank gesessen hatte und einen Tag später Spielpraxis sammeln konnte, setzte Polanski zunächst auf die gleiche Startelf wie beim 3:1-Erfolg gegen den SC Wiedenbrück in der Vorwoche.