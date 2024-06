Testspiele und Vertragsverlängerungen So läuft die Vorbereitung der Gladbacher U23 bislang

Vor zwei Wochen nahm die U23 von Borussia Mönchengladbach die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison auf. Am Samstag hat die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski das zweite Testspiel mit 2:1 gegen den TSV Havelse gewonnen, der die abgelaufene Saison in der Regionalliga Nord auf Platz acht beendete. Nach einer torlosen ersten Halbzeit traf Ingyom Jung (46. Minute) unmittelbar nach dem Wiederanpfiff und Sommer-Zugang Leon Ampadu (82.) in der Schlussphase, Havelse gelang in der Nachspielzeit per Freistoß der Anschlusstreffer.