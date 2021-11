Regionalliga West : Gladbachs U23 erwartet eine ungewöhnliche Kulisse gegen Topteam Essen

Borussias U23-Trainer Heiko Vogel Foto: Ja/Heiko van der Velden

Mönchengladbach Das Hochsicherheitsspiel der Regionalliga West zwischen der Gladbacher U23 und dem Aufstiegsfavoriten aus Essen wird am Freitag im großen Borussia-Park ausgetragen. Für Trainer Heiko Vogel spielt der Austragungsort aber keine große Rolle, ihn beschäftigen eher die Personalsorgen.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge in der Regionalliga West ist es nicht gerade ein Aufbaugegner, den Borussias U23 am Freitag (19 Uhr) zu Gast hat. Denn mit Rot-Weiss Essen kommt der aktuelle Tabellenführer und große Aufstiegsfavorit zur Mannschaft von Trainer Heiko Vogel. Und da die Partie als Hochsicherheitsspiel eingestuft ist, wird der Anstoß im großen Stadion im Borussia-Park erfolgen.

Der Auftritt in der „großen Schüssel“ ist dabei nicht nur für viele der jungen Spieler, sondern auch für Vogel eine Premiere, war eine solche Verlegung in der Pandemie der Vorsaison durch den Zuschauer-Ausschluss doch nicht erforderlich. „Mir macht das eigentlich nichts aus, ehrlich gesagt ist mir die Spielstätte relativ wurscht, und das wird auch bei der Mannschaft so sein“, sagt Vogel. „Ich denke, dass da eher der Respekt vor dem Gegner im Vordergrund stehen sollte. Allerdings habe ich der Mannschaft gesagt, dass das auch nicht das Spiel des Jahres ist. Dafür gibt es zu viele gute Mannschaften in der Liga“, betont der Coach.

Die Stärke der Regionalliga hat auch zur Folge, dass es selbst für einen Kader, der so stark wie der von Essens Trainer Christian Neidhart besetzt ist, keine leichte Aufgabe wird, in dieser Spielklasse den Sprung in die Drittklassigkeit zu schaffen. „Ein Selbstläufer kostet in dieser Liga unglaublich viel Geld. Aber die Essener haben zuletzt auch gegen Fortuna Düsseldorf, als sie aus einem 0:3 noch ein 3:3 gemacht haben, gezeigt, was ihnen zuzutrauen ist“, sagt Vogel. Dieser wird jedoch auch diesmal nicht dazu führen, dass sich die U23 zu sehr nach dem Gegner richtet.

Denn die Spielräume, die Vogel aktuell hat, sind ohnehin weiter sehr begrenzt. Immerhin ist Jacob Italiano vom Länderspiel mit Australien gesund zurückgekehrt und kann wieder eingreifen, zudem hat Enrique Lofolomo seine Gelbsperre abgesessen. „Eng wird es im Gegenzug dafür bei Sander Christiansen, der sich das Knie verdreht hat. Ob es da bis Freitag reicht, müssen wir sehen“, sagt Vogel. „Die Möglichkeiten sind weiter maximal begrenzt. Aus der Startelf kannst Du kaum jemandem eine Pause geben, obwohl die einige Jungs brauchen würden, weil sie im Vorjahr keine echte Saison hatten. Und von der Bank lassen sich kaum Impulse setzen.“