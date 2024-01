0:0 gegen Oberhausen Borussias U23 schafft Saisonpremiere

So fiel das Urteil des Trainers ähnlich aus wie das von Gerardo Seoane in Leverkusen. „Wir haben uns in das Spiel hereingekämpft und hatten eine große Geschlossenheit in der Mannschaft“, sagte Polanski. „Unser Spiel mit dem Ball war ausbaufähig. Dadurch mussten wir sehr viel verteidigen. Das haben wir aber sehr gut gelöst und uns den Punkt verdient.“ Bereits nach zehn Minuten hatte die U23 zweimal wechseln müssen: In Mika Schroers und Julian Korb mussten zwei Führungsspieler verletzt runter. Zudem fehlte im Angriff Shio Fukuda, der erstmals bei den Profis im Kader stand und sogar debütierte.