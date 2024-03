Zwei Tore aberkannt Borussias U23 gelingt gegen Schlusslicht Velbert kein Sieg

Lukas Ullrich hatte in der zweiten Minute die große Chance zur Führung: Sein Lupfer nach einem Steilpass von Julian Korb überwand zwar den gegnerischen Torhüter, flog aber auch am Tor vorbei. In der fünften Minute verteidigten die Borussen nach einer Ecke nicht entschlossen genug, aus dem Gewühl heraus erzielte Felix Herzenbruch die Führung. Jan Olschowsky, zum ersten Mal seit November wieder für die U23 im Einsatz, hatte keine Abwehrchance. Auszeichnen konnte sich Olschowsky nach fast einer halben Stunde, als er einen Schuss aus spitzem Winkel parierte.