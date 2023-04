Zehn Spiele ungeschlagen Borussias U23 siegt erneut mit Last-Minute-Spektakel

Spiele der Gladbacher U23 garantieren in dieser Saison regelmäßig hohen Unterhaltungswert – und regelmäßig Spielstände, die am Ende noch mal auf den Kopf gestellt werden. So war es auch beim 3:2-Erfolg am Samstag beim SV Lippstadt. Nach Treffern von Viktor Maier und Mika Schroers, der eine sehenswerte Kombination über Cagatay Kader und Kushtrim Asallari per Hacke vollendete, stand es bis zur 82. Minute noch 1:1.