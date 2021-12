Regionalliga West : Kemper und Müsel beenden Niederlagenserie der U23

Mönchengladbach Borussias Zweitvertretung gewann in der Regionalliga West gegen den VfB Homberg 2:0 und vergrößerte damit den Abstand auf die Abstiegszone. Das Team von Trainer Heiko Vogel machte es dabei aber spannend.

Borussias U23 ist in der Regionalliga West seit Samstag ihre Negativserie los. Nach sieben Niederlagen in Folge gewann das Team von Trainer Heiko Vogel auf dem Fohlenplatz verdient 2:0 gegen den VfB Homberg und hat damit das Polster auf die Abstiegszone auf neun Zähler vergrößert.

Die Partie wurde zwar intensiv geführt, es ergaben sich aber dennoch im ersten Durchgang nur wenige Torchancen. Die für lange Zeit beste Möglichkeit des VfL resultierte aus einem indirekten Freistoß im Strafraum, weil Gästekeeper Philipp Gutkowski den Ball nach einem Rückpass mit der Hand aufgenommen hatte. Aus 13 Metern schoss Torben Müsel den Ball jedoch in die Homberger Mauer. Für den Aufwand belohnte sich der VfL kurz vor der Pause aber doch. Der aufgerückte Phil Kemper zog aus gut 20 Metern einfach mal ab und platzierte den Ball so druckvoll und präzise im linken Torwinkel, dass Gutkowski ohne Chance war.

Hatten die Borussen den Gästen im ersten Durchgang noch zumindest zwei Chancen genehmigt, so gelang den Hombergern nach dem Wechsel keine einzige nennenswerte Torannäherung. Dass es dennoch so lange spannend blieb, lag daran, dass Borussia aus ihrer Dominanz weiterhin zu wenige Chancen machte. „Da hat uns dann immer wieder die Präzision in den Zuspielen gefehlt, und natürlich liegt das auch daran, dass die Mannschaft nach den vielen Niederlagen verunsichert war. Aber heute haben wir endlich mal wieder verdient ein Spiel gewonnen, und wie ist mir da erst einmal scheißegal“, sagte Vogel.