Trotz 2:1-Erfolg U23-Trainer Polanski kritisiert seine Mannschaft – und sich selbst

Doch Polanskis Team gelang im zweiten Durchgang das, was eine Spitzenmannschaft auszeichnet: das Ergebnis auch an schlechten Tagen auf die eigene Seite zu ziehen. Beckhoff durfte sich in der 59. Minute als Torschütze zum 1:0 feiern lassen, Per Lockl hatte den Ball zuvor im Mittelfeld erobert und Beckhoff mit einem Steilpass auf die Reise geschickt. Daraufhin nahm Polanski die ersten Wechsel vor: Noah Andreas machte Platz für Joshua Holtby, Cagatay Kader ersetzte Mika Schroers. Zehn Minuten vor Schluss sorgte Kader mit einem Schuss von der Strafraumgrenze für die Vorentscheidung.