Späte Niederlage in Überzahl Gladbachs U19 nervt die Überflieger des BVB – aber nicht nachhaltig

Gladbachs U19 hat gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund am Sonntag mit 0:1 verloren. „Es geht in Ordnung, dass wir nichts holen, weil es in der zweiten Halbzeit zu wenig war“, resümierte Trainer Oliver Kirch nach dem Spiel. Dabei war der Plan, den er seinem Team mit an die Hand gegeben hatte, zunächst aufgegangen: Hinten mit einer Dreierkette sicher stehen und möglichst wenig zulassen. Das funktionierte, wobei die Borussen Glück hatten, dass U17-Weltmeister Almugera Kabar in der Anfangsphase nur den Pfosten traf – und Julien Duranville, den der BVB im vergangenen Jahr für 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht verpflichtete, nur die Latte.