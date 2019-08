Jugendfussball : Borussias U19 und U17 starten perfekt in die Bundesliga-Saison

Mönchengladbach Borussias U19 besiegte Münster 4:0, die U17 behielt in Düsseldorf mit 2:0 die Oberhand. Für beide Fohlen-Teams war es der zweite Sieg im zweiten Spiel in ihren Junioren-Bundesligen.

Die U19 und U17 von Borussia marschieren in den Junioren-Bundesligen im Gleichschritt und haben jeweils am zweiten Spieltag den zweiten Saisonsieg eingefahren. In der A-Junioren-Bundesliga gewann Gladbach bei Preußen Münster souverän mit 4:0. Roland Virkus, Direktor des Leistungszentrums der Borussen, hatte vor der Saison das Spiel in Münster als Gradmesser ausgemacht. Denn in den vergangenen Spielzeiten tat sich das Team bei den Westfalen immer schwer. „Vor allem zwischen der 20. und 45. Minute war es eine sehr gute Leistung. In dieser Phase haben wir sehr gut Fußball gespielt und schöne Tore erzielt“, sagte Trainer Sascha Eickel. „Nach dem Wechsel haben sie das Spiel dann souverän nach Hause gebracht.“