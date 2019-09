3:1 in Offenbach : Borussias U19 zieht souverän ins Pokal-Achtelfinale ein

3:1 in Offenbach

Offenbach Das Team von Trainer Sascha Eckel hatte bei den Kickers Offenbach nur wenig Mühe. Auch Jonas Pfalz und Famana Quizera traf beim 3:1-Erfolg im DFB-Vereinspokal.

Die Borussen waren von Beginn an das spielbestimmende Team und gingen bereits in der zwölften Minute verdient in Führung. Jonas Pfalz schloss einen gut herausgespielten Angriff erfolgreich ab. Das 2:0 (28.) erzielte Famana Quizera, der einen Handelfmeter verwandelte. Für die Entscheidung sorgte kurz nach dem Seitenwechsel Mika Schroers, der nach einer tollen Einzelaktion das 3:0 (52.) markierte.