Trainer Kirch wechselt den Sieg ein Borussias U19 gewinnt in Leverkusen – auch ohne Boteli-Tor

In Überzahl gelang Borussia nach einem Standard das 1:0, Abwehrspieler Daniel Hülsenbusch schraubte sich hoch in der 66. Minute. Doch sieben Minuten vor Abpfiff musste Gladbach den Ausgleich hinnehmen durch einen Freistoß aus spitzem Winkel. Kirch wechselte offensiv – und damit den späten Sieg ein. Nicht Top-Torjäger Winsley Boteli war es diesmal, der zum entscheidenden Mann wurde, sondern David Arize. Der Joker hatte einst in der U17 den Job Botelis gemacht, zuletzt aber nicht mehr einen so großen Einfluss gehabt.