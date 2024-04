2:0-Führung im Halbfinale verspielt Borussias U19 landet bei Champions Trophy auf Platz drei

Uwakhonye hatte sich bereits im Halbfinale und im letzten Gruppenspiel gegen eine Hochschulauswahl Japans (3:1), die ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen wollte, treffsicher gezeigt. Der jüngere Bruder des U19-Akteurs Joshua Uwakhonye ist in dieser Saison noch in der U17 aktiv und kommt dort in 21 Ligaspielen auf elf Treffer, in Düsseldorf wurde er mit vier Treffern Torschützenkönig.