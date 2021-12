Borussias Erfolgsteam : U17 darf weiter von der Meisterschaft träumen

Gladbachs David Arize (l.) gehört in der B-Jugend Bundesliga West zu den gefährlichsten Torjägern. Foto: Heiko van der Velden

Mönchengladbach Während es bei den Profis von Borussia Mönchengladbach in der Hinrunde gar nicht lief, hat die U17-Mannschaft bislang neun Siege in zehn Spielen geholt. Nachwuchsdirektor Roland Virkus ist vom neuen Trainer Eugen Polanski begeistert und verrät, was dieses Team sonst noch ausmacht.