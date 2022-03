Kampf um Endrunden-Ticket : Borussias U17 festigt den zweiten Platz

Eugen Polanski hat in der laufenden Saison die U17 von Borussia Mönchengladbach übernommen. Foto: Christian Verheyen

Mönchengladbach Borussias U17 und U19 sind weiterhin in unterschiedlichen Sphären unterwegs. Während die einen der Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft einen Schritt näher kamen, sind die anderen noch längst nicht gerettet.

In dieser Woche hat sich in der B-Junioren Bundesliga West einiges getan. Mit dem 2:0 bei der SG Unterrath wurde Borussias U17 zunächst einmal ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte den elften Sieg im zwölften Saisonspiel. Die vergangenen drei Partien gewann Eugen Polanskis Mannschaft zudem ohne Gegentor. Am Sonntag waren Niko Vidic (19.) und Ibrahim Digberekou (65.) erfolgreich. „Die Jungs haben kein Offensivfeuerwerk abgebrannt, das Spiel aber jederzeit kontrolliert“, sagte Polanski.

Noch wertvoller machte den Pflichtsieg der Borussen die 1:5-Niederlage von Fortuna Düsseldorf beim 1. FC Köln am Samstag. Virtuell hatte Fortuna bislang genau wie der FC Schalke 04 vor Gladbach gelegen, beide hatten nur im direkten Duell (0:0) Punkte gelassen. Während Schalke die Tabelle nach einem Sieg im Derby gegen Dortmund unter der Woche und einem 5:0 gegen den SV Lippstadt am Wochenende nun mit 34 Punkten anführt, liegt Gladbach einen Zähler dahinter. Polanskis Team hatte Ende November zu Hause 0:1 gegen Schalke verloren. Düsseldorf folgt mit 28 Punkten und einem Spiel weniger als die beiden.

Zu den Fortunen fährt Borussia am 9. April (Anpfiff 13 Uhr am Flinger Broich). Vorher haben die Fohlen noch die schwierigen Aufgaben beim 1. FC Köln (Mittwoch, 19 Uhr) und zu Hause gegen den BVB dreieinhalb Wochen später zu lösen. Der Westdeutsche Meister und der Zweitplatzierte qualifizieren sich für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, die Gladbach zuletzt 2009 unter dem heutigen Sportdirektor Roland Virkus erreichte. In der Staffel Süd/Südwest duellieren sich der VfB Stuttgart und die SpVgg Unterhaching um Platz eins, während in der Staffel Nord/Nordost Hertha BSC schon sechs Punkte vor dem Hamburger SV liegt.

Titelträume sind für Borussias U19 dagegen in weiter Ferne. Die Mannschaft von Trainer Sascha Eickel gab beim 1:1 beim Wuppertaler SV am Samstag in der Nachspielzeit den vierten Saisonsieg aus der Hand. Zuvor hatte Ryan Naderi (75.) für die Führung gesorgt. „Es ist schwer in Worte zu fassen“, sagte Eickel. „Zum wiederholten Male in dieser Saison haben wir ein spätes Gegentor bekommen. Das ist einfach nur bitter.“