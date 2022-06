Double-Gewinn und herausragende Spieler : Die U15 war Borussias erfolgreichstes Jugendteam

Gladbachs Torwart Lindsay Gutaj debütierte im Mai auch für die deutsche U15-Nationalmannschaft. Foto: IMAGO/Avanti/IMAGO/Avanti/Ralf Poller

Mönchengladbach Während sich Borussias U19 knapp vor dem Abstieg retten konnte, hat die U17 die DM-Endrunde haarscharf verpasst. Wir haben geschaut, wie die Spielzeit 2021/22 bei den jüngeren Fohlen lief und dabei einen Blick auf das erfolgreichste Jugendteam geworfen: die U15.

Bereits nach der Vorrunde konnte man es erahnen: Die Mannschaft von Trainer Mihai Enache spielte eine außergewöhnliche Saison. Elf von zwölf Spielen konnte das Team in seiner Staffel der Regionalliga West für sich entscheiden. Schon am Anfang der Saison zeigte der 2007er Jahrgang Comeback-Qualitäten. Der Ausgleichstreffer von Miguel Hartmann in der fünften Minute der Nachspielzeit gegen Preußen Münster sorgte am achten Spieltag dafür, dass die Jungfohlen sogar ungeschlagen blieben. Als Tabellenerster konnten sich die Gladbacher die Qualifikation zur Meisterrunde mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 43:4 sichern.

Dort blieben die Borussia-Talente zwar nicht unbesiegt, konnten sich aber am vorletzten Spieltag die Meisterschaft im Westen sichern, als Kilian Mischtal gegen den Tabellenzweiten, Borussia Dortmund, zum 1:0-Endstand traf. Dadurch waren nach zehn von elf Spieltagen sieben Punkte Vorsprung gesichert und es konnte gefeiert werden.

Torwart und Kapitän Lindsay Gutaj, der Anfang Mai in der U15-Nationalmannschaft debütiert, begründete die Meisterschaft mit dem Zusammenhalt, den die Mannschaft über die Saison entwickelt habe: „Wir als Team wollen alles füreinander geben. Daher holen wir unsere ganze Kraft und nur so konnten wir die vorzeitige Meisterschaft gemeinsam sichern.“ Natürlich fand auch der Trainer lobende Worte für sein Team: „Ich bin sehr glücklich und stolz auf die Jungs. Es ist einfach Wahnsinn, was für eine starke Leistung sie über die gesamte Saison immer wieder auf den Platz gebracht haben“, sagte Enache.

Die Saison sollte damit allerdings noch kein Ende finden: Nach der Meisterschaft stand Enaches Mannschaft noch im Halbfinale des Niederrheinpokals. Dort hieß der Gegner Rot-Weiß Oberhausen. Durch eine starke Leistung von Mischtal, der zwei Tore erzielte und ein Tor für Josiah Uwakhonye auflegte, wurde Oberhausen mit 3:0 besiegt. Uwakhonye war Borussias Toptorschütze und konnte in den beiden Regionalliga-Runden insgesamt 22 Tore in 23 Spielen erzielen.

Im Finale des Niederrhein-Pokals traf Borussia schließlich auf den MSV Duisburg. Von Anfang an brachten die Borussen eine hochkonzentrierte Leistung auf den Platz und konnten das Endspiel souverän mit 5:0 gewinnen. Damit haben die Borussen im letzten Pflichtspiel der Saison das Maximum erreicht: das Double.

Zum endgültigen Abschluss der Saison ging es für die Mannschaft am vergangenen Wochenende in die Niederlande. Dort trafen die Gladbacher beim Marveld-Turnier auf ein internationales Teilnehmerfeld. Am Ende erreichten die Borussen den fünften Platz und verpassten das Halbfinale nur knapp. In der Vorrunde trotzte die U15 unter anderem dem FC Barcelona ein 1:1 ab, besiegte zudem den gleichaltrigen Nachwuchs von Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam. Gegen Slavia Prag sicherte der Sieg im Elfmeterschießen Platz fünf.