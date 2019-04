Jugendfußball : Borussia zufrieden, Valencia der Sieger

Mönchengladbach Gladbach wird beim Santander-Cup Fünfter, der spanische Debütant aus Valencia, gegen den es ein torloses Remis gegeben hatte, gewinnt das Endspiel gegen Bayer Leverkusen mit 2:0. „Wir haben gezeigt, dass wir unter Druck mit so guten Gegnern mithalten können“, sagte Borussias Trainer Jimmy Lucassen.

Gegen beide Finalisten hatte Borussias U13 in der Vorrunde gespielt. Im Auftaktspiel der neunten Auflage des Nachwuchsturniers verloren die Gastgeber 0:1 gegen Leverkusen, „durch ein Abseitstor“, wie Lucassen anmerkte. Gegen den FC Valencia gab es später ein 0:0. „Wir haben nur einmal verloren, zweimal unentschieden gespielt und dann noch zweimal gewonnen“, sagte der Trainer. „Leider hat es nicht gereicht, um ins Halbfinale zu kommen. Danach wollten wir das Beste erreichen, und das war Platz fünf, das haben wir geschafft. Bei so einem Event sind alle Augen auf uns gerichtet, das ist etwas Neues für die Jungs. Das hat man am Anfang gemerkt. Der späte Ausgleich beim 1:1 gegen Basel war die Befreiung, man hat das gesehen an der Intensität des Jubels. Dann haben wir es richtig gut gemacht und gezeigt, dass wir unter Druck mit so guten Gegnern mithalten können“, sagte Lucassen. Das zeigten auch die Siege gegen Celtic Glasgow (3:0), FC Liverpool (1:0) und Juventus Turin (3:2 nach Elfmeterschießen, Zwischenrunde).