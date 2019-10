Schikane gegen Gladbacher in Istanbul : Türkische Behörden wehren sich gegen Vorwürfe – Fanhilfe kontert

Schikane gegen Gladbacher in Istanbul

Die Auswärtsreise nach Istanbul wird Borussias Fans noch lange in Erinnerung bleiben.

Mönchengladbach Der Fan-Ärger von Istanbul ist noch lange nicht vorbei. In einer Stellungnahme haben die türkischen Behörden Borussias Vorwürfen widersprochen. Die Fanhilfe Mönchengladbach reagierte auf die Äußerungen, bezeichnet sie als „Fake News“.

Sportdirektor Max Eberl hatte zuletzt bekräftigt, dass Borussia aufgrund der Schikane, der die Fans des Klubs beim Europa-League-Auswärtsspiel in Istanbul gegen Basaksehir FK ausgesetzt waren, noch schriftlich bei der Uefa Beschwerde gegen das Vorgehen der örtlichen Polizei einlegen will. Doch genau die weist nun die Vorwürfe komplett von sich.

Die Fanhilfe Mönchengladbach hat auf ihrer Internetseite die Stellungnahme der Behörde übersetzt. Darin heißt es zum Beispiel: „Meldungen dahingehend, dass beim Europa-League-Spiel zwischen Basaksehir und Borussia Mönchengladbach zwei Fans in Gewahrsam genommen, Fahnen, nur aus dem Grunde, dass sie religiöse Symboliken enthalten, nicht ins Stadion gelassen und Fans zum Einsteigen in Busse gezwungen wurden, entsprechen nicht der Realität.“

Die Fanhilfe weist in ihrer Reaktion einerseits darauf hin, dass es eine Behauptung, die Fans seien in Busse „gezwungen“ worden, nie gegeben hatte. Stattdessen waren die Gladbacher verpflichtet, in Bussen anzureisen, um ins Stadion zu gelangen.