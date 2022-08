Samstag ab 15.30 Uhr : Farkes Bundesliga-Premiere mit Borussia gegen Hoffenheim im Ticker

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Hoffenheim aussehen

Liveblog Mönchengladbach Am Samstag rollt auch bei Borussia Mönchengladbach wieder der Ball. Am ersten Bundesliga-Spieltag empfängt der neue Trainer Daniel Farke mit seiner Mannschaft die TSG 1899 Hoffenheim im Borussia-Park. In unserem Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

