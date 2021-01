DFB-Pokal-Auslosung : Borussia muss beim VfB Stuttgart antreten

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach muss im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts beim VfB Stuttgart antreten. Die Partie wird Anfang Februar ausgetragen.

Borussia Mönchengladbach trifft im DFB-Pokal-Achtelfinale auswärts auf den VfB Stuttgart . Das ergab die Ziehung, die am Sonntagabend in der ARD-Sportschau vorgenommen wurde.

Im DFB-Pokal hat der ehemalige Skispringer Sven Hannawald den Borussen damit nicht das schwerste, aber dennoch ein kompliziertes Los beim Bundesliga-Aufsteiger, der sich in dieser Saison bislang in einer sehr guten Form zeigt, beschert. Binnen weniger Tage kommt es dadurch gleich zu zwei Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart. Beide treffen in der Bundesliga zweieinhalb Wochen vorher am 16. Februar (18.30 Uhr) aufeinander.