Borussen-Legende ist tot : Charly Stock war der gute Geist Borussias

Mönchengladbach Der Bundesligist trauert um eine ihrer Vereinslegenden, die im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Stock war von 1962 bis 1990 Masseur der Gladbacher, behandelte auch die Stars der 70er.

Charly Stock war nochmal mittendrin. Als Borussia am 3. Mai ihr Museum eröffnete, saß der 83-Jährige im Foyer des Borussia-Parks und war sichtlich gerührt. Alle waren sie gekommen, all die Borussen, deren Muskeln er einst als Masseur durchgeknetet hatte. Stock, gezeichnet von einer Nervenkrankheit, drückte viele Hände an diesem Abend. Und er plauderte mit den Männern, die wie er einst Geschichte geschrieben haben in Mönchengladbach: Mit Jupp Heynckes, zu dem Stock immer ein gutes Verhältnis hatte, und auch mit Allan Simonsen. Es war, das wurde nun bekannt, der letzte öffentliche Auftritt Stocks. Am 22. Mai ist er gestorben. Doch einer wie er geht nie ganz: Karl-Heinz Stock war nicht nur Borussias Masseur, er war, das sagte Gladbachs Rekordtorjäger Heynckes mal, „der gute Geist im Verein“.