Er hat Geschichte mitgeschrieben : Borussia trauert um Gerd Schommen

Mönchengladbach Gerd Schommen war Spieler, Amateur- und Nachwuchstrainer sowie Betreuer bei Borussia Mönchengladbach. Im Alter von 88 Jahren ist der gebürtige Gladbacher nun gestorben.

Bei Borussias erstem Titel war er dabei, aber nicht am Ball. Denn im DFB-Pokal-Endspiel von 1960 kam Gerd Schommen nicht zum Einsatz. Wohl aber im Spiel zuvor, als es in Münster den sensationellen 2:0-Sieg gegen den amtierenden deutschen Meister Hamburger SV mit den Nationalspielern Uwe Seeler und Gert Dörfel gab, der den Weg ins Endspiel ebnete. Das gewann Gladbach 3:2 gegen den Karlsruher SC im Düsseldorfer Rheinstadion.

Schommen hat also Borussia-Geschichte mitgeschrieben. Dies aber nicht nur rund um den ersten Pokalsieg des Klubs, sondern über viereinhalb Jahrzehnte. 1955 kam er vom 1. FC Mönchengladbach, wo er noch Torwart war, zu den Borussen. Bis 1999 sollte er dem Klub treu bleiben in verschiedenen Funktionen. Auch danach blieb er Borussia verbunden.

Schon vor der Zeit am Bökelberg war Schommen ein Guter, 1952 gehörte er zum erweiterten Fußball-Kader für die Olympischen Spiele in Helsinki. Bei Borussia wurde er umgeschult vom Keeper zum Feldspieler. Bis 1965 machte er 139 Spiele in der Oberliga West, 23 Spiele in der 2. Liga West und, bis zum Bundesliga-Aufstieg, 36 Partien in der Regionalliga West.