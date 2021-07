Eberl muss umdenken : So haben sich Borussias Transfers nach hinten verschoben

Analyse Mönchengladbach Früher hatte Max Eberl seine Hausaufgaben für die neue Saison gerne gemacht, wenn die alte gerade erst vorbei war. Doch die Dynamik ist komplett anders geworden. Wir zeigen, in welchen Monaten Gladbachs Zugänge seit 2011 verkündet wurden und wie Eberl sich anpasst.

Der Interpretationsspielraum ist groß: Hat Manager Max Eberl in Kouadio Koné so früh wie nie einen Spieler für die neue Saison verpflichtet seit Borussias Zeitenwende nach der Relegation 2011, oder wird die Sommer-Transferperiode so spät in Fahrt kommen wie keine zuvor in Eberls Schaffenszeit? Offiziell ist Koné seit Januar Borusse, aber es gab keinerlei Bestrebungen, ihn sofort nach Gladbach zu holen, der 20-Jährige wurde direkt wieder verliehen an den FC Toulouse. Seit dem Trainingsauftakt ist er nun offiziell da.

Koné ist gleichzeitig der ultimative, aber nicht notwendige Hinweis, dass Borussia ihre aktuellen Mittelfeldspieler kaum alle halten wird. Warum sollte Eberl neun Millionen Euro für einen damals noch Teenager ausgeben, wenn neben Christoph Kramer auch Florian Neuhaus und Denis Zakaria bleiben? Handfestes gibt es in der Hinsicht noch nicht, und gerade deutet nichts darauf hin, dass allen voran Zakarias Abschiedsbestrebungen zeitnah in einen offiziellen Wechsel münden.

Vor fünf Jahren sah das anders aus: Am 25. Mai wurde Granit Xhakas Rekord-Transfer zum FC Arsenal verkündet, am 8. Juni investierte Borussia von den 43 Millionen Ablöse etwa 15 Millionen in Christoph Kramer und am 10. Juni elf Millionen in Jannik Vestergaard. Am Tag des EM-Eröffnungsspiel waren die Königstransfers in beide Richtungen damit abgewickelt.

So ein Sommer wie 2016 war lange Zeit typisch, eher tendierte Eberl dazu, seine Hausaufgaben früher zu erledigen, so wie 2014: Am 24. Februar wurde Fabian Johnson vermeldet, am 10. März Yann Sommer, am 30. März André Hahn, am 14. April Ibrahima Traoré und am 5. Juli wurde Thorgan Hazard als außergewöhnlicher Nachzügler ausgeliehen. Oder es sei erinnert an 2013: Max Kruse am 5. April, Christoph Kramer am 27. Mai, Raffael am 20. Juni. Es hatte in der Ära Lucien Favre fast den Anschein, als seien Medizinchecks nach dem Trainingsauftakt im Sommer nur mit einer komplizierten Sondergenehmigung möglich.

Diese Zeiten sind vorbei, und je nach Interpretation endet die Transferphase nie (siehe Koné) oder kommt später in Fahrt als je zuvor. Vestergaard am 13. Juli 2018 war Borussias erster Verkauf für einen zweistelligen Millionenbetrag mehr als zwei Wochen nach dem Saisonende. Sein Transfer machte erst den Weg frei für Alassane Plea, gearbeitet hatte Eberl an dem Deal über Monate. Als Marco Rose 2019 seinen Dienst antrat, hatte er Stefan Lainer im Gepäck, Breel Embolo – zu diesem Zeitpunkt noch verletzt – stellte sich beim Trainingsauftakt vor. Am 22. Juli wurde dann erst Marcus Thuram verpflichtet, Ramy Bensebaini sogar erst am 14. August nach dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal.

Seit der überstandenen Relegation vor zehn Jahren hat Gladbach 50 Transfers für die neue Saison getätigt, nur fünf davon im August (neben Bensebaini noch Joshua King, Nico Schulz, Raúl Bobadilla und Valentino Lazaro). Verwunderlich wäre es nicht, wenn weitere hinzukämen. „Ich glaube, dass die Premier League in diesem Sommer die Liga sein wird, die den Transfermarkt zum Laufen bringt, weil sie die finanziell stärkste und stabilste Liga ist“, mutmaßte Eberl bereits. „Viele Vereine werden Spieler abgeben wollen und müssen – die Premier League ist da der entscheidende Faktor.“

Irgendwann werden die ersten Dominosteine fallen, nur Zeitpunkt und Umstupser sind noch offen. Einige Steine wird Borussia farbig markiert haben, andere Vereine werden Gladbach-Spieler markiert haben – und dann geht es rund, auf völlig andere Weise als in der Vergangenheit. Einen Vorgeschmack gab bereits der Corona-Sommer 2020, als Borussia nur zwei Spieler holte. Hannes Wolf kam am 21. Juli, nur sieben von 50 Sommer-Transfers der vergangenen zehn Jahre gingen in Gladbach so spät über die Bühne, vier davon seit 2019.

In diesen Monaten wurden seit der Relegation vor zehn Jahren Borussias Zugänge verkündet (klassische Winter-Zugänge kursiv):

Januar (2): Tolga Cigerci, Alexander Ring (beide 2012), Timothée Kolodziejczak (2017), Kouadio Koné (2021)

Februar (1): Fabian Johnson (2014)

März (4): Yann Sommer, André Hahn (beide 2014), Lars Stindl (2015), Tobias Strobl (2016)

April (4): Max Kruse (2013), Ibrahima Traoré (2014)

Mai (8): Granit Xhaka, Peniel Mlapa (beide 2012), Christoph Kramer (2013), Tobias Sippel (2015), Michael Cuisance, Vincenzo Grifo (beide 2017), Keanan Bennetts (2018), Max Grün (2019)

Juni (20): Oscar Wendt, Matthias Zimmermann, Lukas Rupp (alle 2011), Branimir Hrgota, Álvaro Dominguez (beide 2012), Raffael (2013), Josip Drmic, Nico Elvedi (beide 2015), Christoph Kramer, Jannik Vestergaard, Mamadou Doucouré, Laszlo Bénes (alle 2016), Denis Zakaria, Reece Oxford, Florian Neuhaus (alle 2017), Torben Müsel, Andreas Poulsen, Michael Lang (alle 2018), Stefan Lainer, Breel Embolo (beide 2019)

Juli (8): Yuki Otsu (2011), Luuk de Jong (2012), Thorgan Hazard (2014), Andreas Christensen (2015), Matthias Ginter (2017), Alassane Plea (2018), Marcus Thuram (2019), Hannes Wolf (2020)

August (5): Joshua King (2011), Nico Schulz (2015), Rául Bobadilla (2017), Ramy Bensebaini (2019), Valentino Lazaro (2020)

November (1): Joe Scally (2019)