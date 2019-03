Wechsel-Kandidaten: Diese Spieler könnten zu Gladbach passen

Mönchengladbach Die Liga startet nach der Länderspielpause in den Endspurt, die Planungen für die Zukunft laufen schon. Unsere Redakteure haben sich mal nach passenden Spielern für die Gladbacher umgesehen.

Als Konkurrent für Oscar Wendt ist Marvin Plattenhardt eine mögliche Variante. Der Linksverteidiger hat bei Hertha BSC seinen Stammplatz an Maximilian Mittelstädt verloren und wurde so auch nun nicht von Bundestrainer Joachim Löw nominiert. Dabei gehörte er zuletzt immer zum Kader der Nationalmannschaft. Bei einem Marktwert von zwölf Millionen Euro ist der Standardspezialist trotzdem bezahlbar. Eine weitere Variante: Kieran Tierney von Celtic Glasgow. Der 21-Jährige hat bereits Erfahrungen auf internationaler Bühne gesammelt und gilt als großes Talent auf der Linksverteidiger-Position.

Als Außenstürmer könnte ein ehemaliger WM-Held ein Thema werden: André Schürrle. Der Vorlagengeber des entscheidenden Treffers von Mario Götze 2014 ist in dieser Saison von Borussia Dortmund an den FC Fulham ausgeliehen und hat sich in England wieder in besserer Verfassung präsentiert, er schoss in 22 Einsätzen immerhin sechs Tore. Weil er mit Fulham wohl absteigen wird, endet das eigentlich bis 2020 angesetzte Leihgeschäft vorzeitig nach der Saison. Sollte Thorgan Hazard zum BVB wechseln, könnte ein Schürrle-Deal verrechnet werden. Weiteres Plus: Der 28-Jährige gewann 2015 gemeinsam mit Dieter Hecking mit dem VfL Wolfsburg den DFB-Pokal.