Zukunft des Abwehr-Talentes : Bleiben oder gehen? Borussia-Trainer Rose hat einen Rat an Beyer

Foto: dpa/Marius Becker 13 Bilder So könnte Borussias Startelf in Bielefeld aussehen

Mönchengladbach Seit Monaten fehlt Borussia-Talent Jordan Beyer Spielpraxis auf hohem Niveau. Eine Leihe könnte dies ermöglichen, doch Gladbachs Cheftrainer Marco Rose hat einen anderen Rat an ihn.

Wie geht es im neuen Jahr für Gladbach-Talent Jordan Beyer weiter? Bei den Profis hat er aktuell wenig Aussichten auf Einsatzzeiten. „Wir sind im Austausch mit Jordan und seinem Berater“, ließ Cheftrainer Marco Rose am Donnerstag durchblicken. Eine Leihe könnte im Januar noch ein Thema werden, um Beyer in nächster Zeit Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen. Denn die hat er in den vergangenen Monaten nicht bekommen.

„Natürlich ist das erste halbe Jahr nicht zufriedenstellend für Jordan gelaufen, wofür eigentlich keiner so richtig was kann“, sagte Rose. Hinter Beyer liegt insgesamt ein verrücktes Fußball-Jahr 2020. Auf sein Leih-Halbjahr beim Hamburger SV, das mit dem enttäuschenden Nicht-Aufstieg endete, folgten kleinere Verletzungsprobleme in der Vorbereitung und eine Coronainfektion, die Beyer fast sieben Wochen lang außer Gefecht setzte. „Er hat richtig lange gebraucht, um sich wieder in eine gute Verfassung zu bringen, weil er auch Symptome hatte“, sagte Rose.

Als er Ende November sein Comeback in Borussias U23 gefeiert hatte, handelte sich der gebürtige Kempener bei seinem dritten Einsatz eine Rote Karte wegen Meckerns ein. Die Folge: zwei Spiele Sperre und eine Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro, die das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ihm aufbrummte.

Immerhin stand er in der vergangenen Woche wieder im Profi-Kader. Rose hatte ihn für das Pokalspiel in Elversberg (5:0) nominiert. Doch Beyer, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft, hat in dieser Saison noch keine einzige Pflichtspielminute in der ersten Mannschaft sammeln können. „Eigentlich hatte er wenig Chancen, dieses halbe Jahr bei uns oben etwas zu reißen. Das merkt er natürlich auch. Es ist nicht einfach für ihn. Mein Rat an ihn wäre, trotzdem zu versuchen, sich hier durchzubeißen“, sagte Rose.