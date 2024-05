Aktuelle Übersicht Das sind die Gerüchte um Zugänge und Abgänge bei Borussia

Paul Wanner (FC Bayern München)

Seine Leihe bei der SV Elversberg war in der vergangenen Saison erfolgreich: Der 18-Jährige kam in 28 Pflichtspielen auf sechs Tore und vier Vorlagen. Laut dem „Kicker“ soll Borussia die Leihe intensiv verfolgt haben und entsprechend zum „großen Kreis der Interessenten“ zählen. Der FC Bayern ist gewillt, den Linksfuß nun an einen Bundesligaklub zu verleihen. Wanner gehört auf seiner Position zu den größten Talenten in Deutschland. Borussia müsste dem Spielmacher vor allem Einsatzzeiten garantieren – und eine klare Zehnerposition schaffen, zum Beispiel in einem 4-2-3-1. Vereine mit Dreifachbelastung dürften unter Umständen mehr Chancen haben als Gladbach. Aus dem Ausland soll laut „Sky“ die PSV Eindhoven interessiert sein.