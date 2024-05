Aktuelle Übersicht Das sind die Gerüchte um Zugänge und Abgänge bei Borussia

Joe Scally

Der FC Bayern wollte Kieran Trippier von Newcastle United im Winter holen. In dem Fall hatte der „Daily Mirror“ Scally für die Nachfolge ins Gespräch gebracht. Irgendwann waren die Bayern nicht mehr hinter Trippier her. Im Sommer müsste sich Newcastle laut „ESPN“ mit weiteren Interessenten an Scally herumschlagen: Auch Fulham, Bournemouth und der AC Mailand sollen Scally auf dem Zettel haben. Gut möglich, dass dann wirklich Bewegung in die Thematik kommt – wenn auch nicht in einem ganz hohen Regal, wie die Gerüchte suggerieren.