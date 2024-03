Aktuelle Übersicht Das sind die Gerüchte um Zugänge und Abgänge bei Borussia

Abgänge im Winter-Transferfenster 2023/24:

Borussia hat den Vertrag von Hannes Wolf aufgelöst, der Österreicher hat beim New York City FC in den USA unterschrieben. Yvandro Borges Sanches wurde bis zum Sommer an NEC Nijmegen in die niederländische Eredivisie verliehen, vorher verlängerte Gladbach den Vertrag des Luxemburgers bis 2026.