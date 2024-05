Aktuelle Übersicht Das sind die Gerüchte um Zugänge und Abgänge bei Borussia

Ko Itakura

Sportlich hat der Japaner in seinem zweiten Jahr in Gladbach nicht nachhaltig überzeugt, der Innenverteidiger besitzt wohl eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Atlético Madrid und der AS Monaco mit Ex-Gladbach-Coach Adi Hüter sollen interessiert sein, gar um Inter Mailand rankten sich Gerüchte. Bis zu 15 Millionen Euro sind im Gespräch.