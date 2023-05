Aktuelle Übersicht Das sind die Gerüchte um neue Borussia-Spieler

Moritz Kwarteng (1. FC Magdeburg)

Von Sommer 2021 an war er ein halbes Jahr vereinslos, seitdem überzeugt Kwarteng in Magdeburg. Zehn Tore hat er auf dem Konto in der 2. Bundesliga, fünf davon bei knappen Siegen. Unsere Redaktion berichtete am 3. Mai vom Gladbacher Interesse am Offensivallrounder, der am liebsten als hängende Spitze agiert. Für 1,5 Millionen Euro wäre Kwarteng wohl zu haben. Auch Bochum und Stuttgart sind dran.