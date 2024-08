Über 2025 hinaus Borussias Entscheidung – Vertragsverlängerung am Tegernsee

Tradition beginnt am Niederrhein weit früher als beim elften Mal. Weswegen Borussias sommerliche Reisen nach Rottach-Egern, die eben so oft schon stattfanden, längst nicht mehr nur Tradition sind, sondern fast schon ein Nachhause-Kommen. „Der Platz am Birkenmoos in Rottach-Egern ist Jahr für Jahr für unsere Trainingseinheiten in einem perfekten Zustand. Auch die Verpflegung und Regenerationsmöglichkeiten im Seehotel Überfahrt werden vom Team sehr geschätzt“, sagte Gladbachs Manager Roland Virkus.