Trainingslager-Termin Borussia reist spät wie nie zur Saisonvorbereitung an den Tegernsee

Nächstes Jahr gastiert Borussia somit eine Woche später als in diesem Jahr am Tegernsee, bis in den August hinein ging in der Vergangenheit sogar noch keines der Trainingslager in Bayern. Der Zeitpunkt in der Vorbereitung wird allerdings der gleiche wie dieses Jahr sein. Denn durch die Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) startet die Bundesliga erst am vierten August-Wochenende (23. bis 25. August), die erste Runde des DFB-Pokals wird wie gewohnt eine Woche vorher ausgetragen.