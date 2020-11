Augsburg-Vorbereitung gestartet : Rose muss auf ein Borussen-Quartett verzichten

Mönchengladbach Borussia hat die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den FC Augsburg aufgenommen. Cheftrainer Marco Rose standen dabei 13 Feldspieler zur Verfügung. Neben den Nationalspielern fehlten am Dienstag beim Start vier weitere Profis.

Wie lange die Quarantäne der Ukraine andauern wird, ist ebenfalls noch nicht klar. Aus Borussen-Sicht wird man darauf allerdings ganz genau schauen. Sieben Spieler von Schachtjor Donezk gehörten schon beim 3:1-Sieg des DFB-Teams gegen die Ukraine zum Kader. Und in der kommenden Woche findet das Champions-League-Rückspiel zwischen Borussia und Donezk statt. Wann die Spieler nun wieder zu ihrem Klub zurück können, ist unklar. Fakt ist aber: Gegen Real Madrid fehlten den Ukrainern vor einigen Wochen bereits dreizehn Spieler, die meisten davon aufgrund von Corona. Die Partie entschieden die Ukrainer überraschend mit 3:2 für sich. Die Mannschaft hat also gezeigt, dass sie mit einem solchen Szenario umgehen kann.

Die Gladbacher gehen nach jetzigem Stand personell gut gerüstet in den Zehn-Spiele-Block bis Weihnachten. Auf lediglich vier Spieler musste Rose am Dienstag verzichten: Jonas Hofmann, der sich in der vergangenen Woche einen Muskelbündelriss zugezogen hatte, Alassane Plea und Mamadou Doucouré waren nicht mit dabei. Nico Elvedi, der nach seiner Gelb-Roten Karte früher vom Nationalteam zurückgekehrt war, ebenfalls nicht. Dafür machte aber Valentino Lazaro, der für Österreich nach Absprache nur im Freundschaftsspiel gegen Luxemburg (3:0) zum Einsatz gekommen war, die 75-minütige Einheit mit. In den kommenden Tagen trainieren die Borussen weiter unter Ausschluss der Öffentlichkeit