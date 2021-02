„Fohlenfrühstück“ : Das ist am Freitag bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 26. Februar früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Der Tag nach der Rückkehr aus Manchester ist zugleich der Tag vor dem Auswärtsspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) bei RB Leipzig. Für die Gladbacher heißt das am Freitag: Abschlusstraining. Um 11 Uhr findet zudem die Pressekonferenz mit Manager Max Eberl und Marco Rose statt, von der wir in unserem „Fohlenfutter“ live berichten.