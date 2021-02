„Fohlenfrühstück“ : Das ist am Dienstag bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 23. Februar früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Borussia hat heute einen eng getakteten Zeitplan: Um 9.30 Uhr findet die Pressekonferenz mit Marco Rose und einem Spieler statt. Die wichtigsten Aussagen tickern wir live in unserem „Fohlenfutter“. Um 11.30 Uhr steigt dann das Abschlusstraining am Borussia-Park. Im Anschluss fliegen die Gladbacher nach Budapest, wo am Abend noch eine Begehung der Puskas-Arena, in dem Borussia am Mittwochabend (21 Uhr) auf Manchester City trifft, statt. Um 12.30 Uhr werden Pep Guardiola und ein Spieler der Citizens den Medienvertretern Rede und Antwort stehen, auch da werden wir Sie auf dem Laufenden halten, wie Guardiola das Spiel gegen Gladbach angehen will.