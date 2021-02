„Fohlenfrühstück“ : Das ist am Montag bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 22. Februar früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Zwei Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City und zwei Tage nach dem Bundesligaspiel gegen Mainz 05 haben die Borussen nicht frei wie sonst an einem Montag, sondern gehen raus auf den Trainingsplatz. Schließlich bleibt nicht viel Vorbereitungszeit vor dem Duell mit City in Budapest. Die Engländer gewannen ihre Generalprobe gegen den FC Arsenal am Sonntag mit 1:0.