„Fohlenfrühstück“ : Das ist am Donnerstag bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 18. Februar früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Am Donnerstag steht bei den Gladbachern eine Trainingseinheit auf dem Plan. Trainer Marco Rose wird den Schwerpunkt dort auf den Torabschluss legen, das hatte er nach dem Trainingsauftakt am Mittwoch angedeutet. Gute Nachrichten gibt es, was das Personal betrifft. Marcus Thuram und Denis Zakaria sind nach ihren Knieproblemen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.