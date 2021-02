„Fohlenfrühstück“ : Das ist am Mittwoch bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 17. Februar früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Bekanntmachung des Abgangs von Marco Rose am Montag, ein freier Tag am Dienstag - so sind die Gladbacher in die Woche gestartet. Am Mittwoch hat der Klub um 9.30 Uhr zu einer Pressekonferenz mit Sportdirektor Max Eberl und Marco Rose geladen. Die wichtigsten Aussagen tickern wir live in unserem „Fohlenfutter“. Die Mannschaft nimmt zudem am Mittwoch wieder das Training auf, um sich auf das Heimspiel gegen Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) vorzubereiten.