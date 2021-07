Borussia-Training ohne Bensebaini : Hütter verteilt Lob und verbreitet gute Laune

Mönchengladbach Zu Beginn der zweiten kompletten Trainingswoche erhöht Adi Hütter auch in den Übungen mit Ball die Intensität. Einer seiner Stars, die aktuell nicht im Urlaub sind, schaut sich das Ganze von draußen an.

Ramy Bensebaini hatte es sich am Dienstagnachmittag auf einem Ball am Spielfeldrand gemütlich gemacht. Der Linksverteidiger, der im Testspiel gegen Viktoria Köln angeschlagen ausgewechselt worden war, schaute sich die ersten Minuten des Trainings an, dann verschwand er wieder in der Kabine. Grund zur Sorge besteht bei Bensebaini nicht, er soll am Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainieren können, absolvierte zum Start in die Trainingswoche aber ein individuelles Programm.