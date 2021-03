„Fohlenfrühstück“ : Das ist am Dienstag bei Borussia los

Das ist am Dienstag bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 9. März früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Nach einem freien Tag zu Beginn der Woche beginnt am heutigen Dienstag die Vorbereitung auf das Spiel am Freitagabend beim FC Augsburg (20.30 Uhr/Dazn). Seit Montag haben die beiden Fohlenshops im Borussia-Park und im Minto wieder geöffnet und können nach vorheriger Vereinbarung eines Termins besucht werden. Gleiches gilt für die Fohlenwelt.