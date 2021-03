„Fohlenfrühstück“ : Das ist am Montag bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 15. März früher mal gebracht? Mit unserem Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Die Mini-Vorbereitung auf das Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City beginnt. „Dieses Champions-League-Spiel, das wir uns letztes Jahr verdient haben, passt jetzt eigentlich nicht so in den Kram“, sagte Marco Rose. „Wir hätten lieber eine Trainingswoche, um uns auf die Kernaufgabe vorzubereiten, nämlich Punkte in der Bundesliga zu holen. Trotzdem werden wir nach Budapest fliegen und wollen da eine gute Leistung bringen.“ Um 11 Uhr spricht der Trainer gemeinsam mit Nico Elvedi auf der Pressekonferenz, um 12.30 Uhr steht am Borussia-Park das Abschlusstraining an. Danach macht sich das Team auf zum Flughafen