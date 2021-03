„Fohlenfrühstück“ : Das ist am Sonntag bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 13. März früher mal gebracht? Mit unserem Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Am Samstag sind die Gladbacher aus Augsburg zurückgekehrt, danach gab es noch eine kleine Regenerationseinheit am Borussia-Park. Ehe die Borussen am Montag in den Flieger steigen, um nach Budapest zu fliegen, dürfen sie am Sonntag noch mal durchschnaufen. Marco Rose hat einen freien Tag angesetzt.