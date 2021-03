„Fohlenfrühstück“ : Das ist am Mittwoch bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 10. März früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Borussias Profis stehen am Mittwoch auf dem Trainingsplatz, während nebenan auf dem Fohlenplatz sogar in einem Pflichtspiel der Ball rollt: Die U23 hat ab 14 Uhr die Zweitvertretung des FC Schalke 04 zu Gast.

Zeitreise Arie van Lent und Marcel Witeczek schossen eine 2:0-Führung heraus, St. Paulis Anschlusstreffer bewirkte nichts mehr: Mit dem 2:1-Erfolg auf dem Bökelberg blieb Borussia an jenem Freitagabend zum zwölften Mal in Folge unbesiegt, sieben weitere Spiele sollten folgen, doch es wurde am Ende nichts mit dem sofortigen Wiederaufstieg. Es waren in den 19 Spielen ohne Niederlage ein paar Unentschieden zu viel dabei, elf an der Zahl.